مصرع 20 شخصا جراء غرق قارب فى نهر بوسط نيجيريا

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قالت شرطة ولاية "بينو" بوسط نيجيريا، إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق قارب بنهر بينو.

وذكرت صحيفة "فانجارد" المحلية، اليوم الاثنين، أن شرطة ولاية "بينو" أكدت إنقاذ 11 شخصا آخرين في حادث انقلاب القارب وكان يقل على متنه عددا من التجار والمتسوقين العائدين من سوق أسبوعي.

وكشفت مصادر محلية، رفضت الكشف عن هويتها، أن الحمولة الزائدة وراء غرق القارب الذي كان مكدسا بالركاب الذين تجاهلوا نداءات النزول منه لتخفيف الحمولة لحرصهم على العودة إلى ديارهم بسبب تأخر الوقت.

وأكدت مسئولة العلاقات العامة بشرطة ولاية "بينو"، كاثرين أنيني، انتشال 20 جثة من النهر وإنقاذ 11 آخرين أحياء، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ضحايا هذه الكارثة مازالت جارية.

تجدر الإشارة إلى أن نيجيريا سجلت هذا العام أكثر من 200 حالة وفاة بسبب حوادث غرق القوارب التي تفتقر إلى عوامل الأمان والصيانة فضلا عن الحمولة الزائدة، ففي نهاية نوفمبر الماضي لقي 27 شخصاً على الأقل حتفهم وفُقد العشرات جراء غرق عبارة في نهر النيجر بالقرب من منطقة "دامبو" في ولاية "كوجي" بوسط نيجيريا.