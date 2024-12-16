مديرية العمل في سوهاج تنظم ندوة مع جهاز تنمية المشروعات ضمن مبادرة بداية

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية العمل بسوهاج، اليوم، بمركز التدريب المهني بالمدينة، ندوة تشاركية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتعريف الحضور بكافة الخدمات المقدمة من فرع الجهاز في سوهاج، بما في ذلك الخدمات المالية وغير المالية.

الندوة، التي شارك فيها 40 متدربًا من الدورات التدريبية في المركز، تطرقت إلى شرح القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وركزت على الحوافز والمزايا المقدمة للمشروعات وكذلك البرامج التدريبية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، مثل برنامج "حدد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب للعمل الحر وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حازم علي حسن، مدير مديرية العمل بسوهاج، أن الندوة تهدف إلى رفع وعي المتدربين بأهمية المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية، ودعا إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

في تصريح لها، أشارت الهام أبوزيد، وكيل مديرية العمل بسوهاج، إلى أن هذه الندوة تندرج ضمن جهود الدولة لتحفيز ريادة الأعمال في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشددة على أهمية التعاون بين مديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات من أجل دعم وتمكين الشباب في المحافظة.

كما ألقى المحاضرة في الندوة الدكتور أسامة محمود، ممثل جهاز تنمية المشروعات بسوهاج والمدرب المعتمد في ريادة الأعمال، حيث قدم شرحًا وافيًا عن كيفية إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لدعم رواد الأعمال الجدد.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، لتعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريع خاصة بهم تساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية.