مديرية الزراعة بالبحر الأحمر: توفير طيور حيه بأسعار مخفضة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، توفير طيور حية بأسعار مخفضة بمنفذ المديرية بمنطقة الدهار بشارع المصالح، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، والذي أكد على التركيز دائما علي إتاحة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة.

من جانبه أكد المهندس محمود عبد العاطى مدير مديريه الزراعه بالبحر الأحمر، على توفير المواد الأساسية الاستهلاكية والتصدي للممارسات الإحتكارية ومزيد التحكم في الأسعار لاتاحه السلع الغذائية وبأسعار تنافسية تقوم مديرية الزراعة بالغردقة بتوفير االطيور الحية بالأسعار مخفضة وباعلي جودة في السوق .

وأضاف مدير مديرية الزراعة، أن سيتم توفير الطيور الحيه عرض لمدة يوم واحد فقط اليوم الاثنين لأهالي مدينة الغردقة بجميع فروع المنفذ بمديرية الزراعة بشارع المصالح والإدارة الزراعية بالغردقة طريق المطار فراخ ابيض 78 بدلاً من 88 للكيلو فى كل الفروع بداية من 7 صباحاً ل 10 مساءاً أو حتى نفاذ الكمية.