محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب أراضى الاستثمار غير المستغلة بطريق بغداد الأقصر

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، أراضي الاستثمار بطريق بغداد – الأقصر، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة جدية أعمال المشروعات المختلفة ونسب التنفيذ بها، يرافقه عبدالناصر صالح رئيس مركز باريس، حيث شدَّد على سحب الأراضي الفضاء غير المستغلة بنطاق المشروعات الاستثمارية وإعادة طرحها، كما وجه بزراعة مساحات الفضاء الموجودة بالأراضي بمحاصيل ذات جدوى للمواطنين.

وكان محافظ الوادى الجديد إلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار حفاظًا على الخزان الجوفي.

وخلال الاجتماع، أكّد سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي ومنع السحب الجائر.

كما أكّد على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، والتوسع في استخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر بالمحافظة.

من جانبه، أكد الزملوط على أهمية الحفاظ على الخزان الجوفي وتحقيق التكامل بين مجهودات المحافظة والوزارة للارتقاء بمنظومة الموارد المائية بالمحافظة، كما أكّد الطرفان على ضرورة التعامل بحرص مع المياه والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، والتأكيد على التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر جوفية.