محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع حي أول وثانِ وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة المسطحات، اليوم الإثنين، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على مزلقان الثلاثيني ومنطقة المحطة الجديدة لرفع وإزالة النباشين.

حيث تم إزالة ورفع حالة خلف مدرسة الزراعة وحالة بميدان الممر وحالتين أسفل السلم الأزرق بشارع شحتة السكة (الحديد سابقًا)، وحالة بجوار مركز شباب الإسماعيلية بشارع دمنهور وميدان الفردوس وتم إزالتهم تمامًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخلفات.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

