محافظة الأقصر تطرح المزرعة النموذجية بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات.. الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية ( سمكية , حيوانية , إنتاج زراعي ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصى 25 عام بموافقة جهة الولاية، ويبلغ تأمين دخول المزاد 100000 جنيه، وكراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها، حيث يعقد المزاد بجلسة يوم الإثنين الموافق 27 / 1 / 2025.

ومن المقرر أن تباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد، ويتم التواصل هاتفياً على الأرقام التالية:- 0952281578 / 01098101081، كما تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.

وكان قد استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، نقيب الأطباء البيطريين بالأقصر، الدكتور سيف النصر عبد القادر صالح، والدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والدكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل الإقليمي لبحوث الصحة الحيوانية بالمحافظة، وناقش المحافظ خلال اللقاء، سبل تكثيف جهود منظومة الطب البيطري خلال الفترة المقبلة، ودور منظومة الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، وضمان جوده وسلامة غذاء المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالمحافظة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه تم طرح مزايدات عامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية (سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) بمساحة تتجاوز 9 فدان بناحية قرية الرزيقات بمركز ارمنت، والترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة.