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كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى؟

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:34 م
كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى؟ تكافل وكرامة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر مبادرة تكافل وكرامة من أبرز المبادرات التى أطلقتها الدولة للاهتمام المواطنين، ويبحث الكثير من الناس عن خدماتها طوال الوقت، ومن أبرز استفسارات المواطنين عن المبادرة هو الاستعلام بالرقم القومى، فيمكن الاستعلام عن حالة بطاقة معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني الرسمى.

واختر "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة، ثم أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.


اضغط على "استعلام"، وستظهر أمامك صفحة جديدة موضح بها نتيجة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة " لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة " حيث سبق وأن تم إضافة 175 ألف أسرة جديدة من قوائم الانتظار للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية.







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