كفر الشيخ تستعد لتنظيم سوق اليوم الواحد بكل مدن المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في تنظيم أسواق اليوم الواحد، بكل مدن المحافظة، موجها ًبتوفير كافة السلع للمواطنين وكافة احتياجات المواطن في هذا السوق، بأسعار مخفضة، وتبدأ الأسواق، بتنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة كفر الشيخ، غداً الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر الجاري.

وتستعد المحافظة لافتتاح السوق المطور غرب مدينة كفر الشيخ، والذي سيقيم فيه سوق اليوم الواحد لمدينة كفر الشيخ، وسيتم توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% بشكل مستمر. توفير السلع الغذائية كافة في مكان واحد، ما يسهل على المواطن شراء كل ما يلزمه بتخفيضات كبيرة، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى خصومات مميزة في كل سلعة. توفير السلع الغذائية مباشرة من الشركة إلى المستهلك دون وجود تجار، ما يسهم في القضاء على جشع التجار.

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع كافة الجهات، للمشاركة في توفير كافة السلع المنتجات السوق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً أن فكر سوق الواحد تقوم على توفير السلع من المزارع الى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، للتخفيف عن كاهل الاسر، بما يعكس مدى التعاون بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، مؤكداً أن للسوق فوائد متعددة منها اقتصادية واجتماعية، حيث يشارك بالسوق العديد من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.



جانب من الاستعدادات لسوق اليوم الواحد