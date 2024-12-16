طقس الأسبوع القادم حتى يوم السبت 21-12-2024.. الصغرى 10 درجات

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر 2024 إلى السبت 21 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
الإثنين 16 ديسمبر
- القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
الثلاثاء 17 ديسمبر
- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
الأربعاء 18 ديسمبر
- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.
الخميس 19 ديسمبر
- القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
الجمعة 20 ديسمبر
- القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
السبت 21 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.
- شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات.
- جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.
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