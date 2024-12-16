ضبط 6 أطنان سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية نجحت في ضبط 6 أطنان سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك فى ظل التوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق على مستوى المحافظة، لمعرفة مدى التزامهم بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها خلال الفترة من 10/12/2024 حتى 15/12/2024.

وفى هذا الصدد، شنت المديرية والإدارات التابعة لها، حملات يومية على المخابز والأسواق، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي عدد 110 محضر ومخالفة تموينية، حيث تم فى مجال الأسواق تحرير عدد 79 مخالفة تموينية لبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ولعدم الإعلان عن أسعار البقالة ومحلات العطارة ومحلات الأدوات المنزلية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص.

أما فى مجال المخابز البلدية المدعمة فقد تم تحرير عدد 31 مخالفة تموينية للمخابز البلدية ممثلة فى عدد 15 خبز غير مطابق للمواصفات المقررة بالإضافة إلى عدد 7 تصرف في كميات دقيق بلدي وعدد 9 عدم اعطاء بون صرف، وشملت أبرز المضبوطات والأحراز ضبط طن أرز منتهية الصلاحية ونصف طن بويات منتهية الصلاحية، وطن أعلاف حيوان مجهول المصدر، ونصف طن أرز ناقص الوزن و2 طن دقيق بلدي مستودعات محظور التداول بالأسواق، وطن سماد زراعي محظور التداول.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة لمتابعة الحالة التموينية في مركزى إسنا والطود، برفقة كل من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، ومفتشين الرقابة بالمديرية وإدارة تموين إسنا، حيث تفقد وكيل وزارة التموين، الحالة التموينية لمركزى الطود وإسنا جنوب محافظة الأقصر، وشملت الجولة منشآت تموينية وأسواق ابتداءً من مخابز نجع الوحدة بالطود مروراً بقرى مركز إسنا ومنها قرى الشغب والدبابية والحميدات والدير وبندر إسنا، كما تضمنت الجولة المرور على الأنشطة التموينية كمطحن سلندرات إسنا وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بإسنا و المخابز البلدية، وكذلك الأسواق والمخابز السياحية ومحال بيع الخضروات والفاكهة ومنافذ مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة.