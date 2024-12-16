ضبط 5 أطنان أغذية و15 ألف عبوة مشروبات صناعية وعصائر مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات والمخازن العصارات والمطاعم وأماكن تداول المواد الغذائية بإدارات سوهاج اخميم ودار السلام المنشأة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملات أسفرت عن ضبط مايقرب من طن من الأغذية المختلفة والفاكهة المتعفنة و 5500 عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الغاذية و الالبان المبسترة والخل مجهول المصدر و مغشوش وقد سبق ورود تحاليل بغشها بإجمالي حوالي 2500 لتر بمركز ومدينة سوهاج.

كما تم ضبط ما يقرب من طن من الملح والارز مجهول المصدر و7500 عبوة خل وعصائر مجهول المصدر مايقرب من 2000 لتر بمركز ومدينة دار السلام شرق محافظة سوهاج.

وضبط 3 طن وربع الملح والتوابل والارز مجهول المصدر و مايزيد عن ألف عبوة خل وعصائر وزيت معاد تعبئته مجهول المصدر مايقرب من 500 لتر بمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وضبط ربع طن من المكرونة والارز مجهول المصدر ومغشوش بمركز ومدينة اخميم شرق محافظة سوهاج ليكون اجمالي المضبوطات 5 طن وربع من الأغذية المختلفة مجهولة المصدر و مغشوشة و 15 ألف عبوة من العصائر والخل الألبان والمشروبات الغاذية المغشوشة مايقرب من 5 ألاف لتر.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط.