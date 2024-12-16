صندوق تحيا مصر يوفر 38 ألف قطعة ملابس جديدة لرعاية 7000 طالب وطالبة

كتب مدحت وهبة

افتتح صندوق تحيا مصر، اليوم، الإثنين، معرضيْ مبادرة "دكان الفرحة"، بجامعتيْ جنوب الوادي والفيوم، ليوفرا 38 ألف قطعة ملابس جديدة لمدة 4 أيام متواصلة حتى يوم الخميس، لأكثر من 7 آلاف طالب وطالبة من الطلاب الأولى بالرعاية، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق بحُرية تامة ودون مقابل، ليعكس المعرض أهمية الدور المجتمعي في دعم الطلاب لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أسرهم، والاهتمام بالجانب الإنساني بالإضافه إلى الجانب الأكاديمي، مما يخلق بيئة جامعية محفزة للإبداع والتميز.

ويضم معرض دكان الفرحة جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا 17 ألف قطعة من الملابس الجديدة، و 3000 قطعة من الأحذية، والإكسسوارات، والمستلزمات الدراسية، والكراسي المتحركة للطلاب ذوي الهمم، بالإضافة إلى عصا المكفوفين، ويستهدف المعرض أكثر من 4000 طالب، وافتتح المعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل، تضمن معرض دكان الفرحة بجامعة الفيوم 18 ألف قطعة ملابس جديدة، وأحذية، ومجموعة من الإكسسوارات، والعطور، وحقائب اللاب توب، ويستهدف المعرض أكثر من 3000 طالب، وافتتح المعرض الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بمبني المكتبة المركزية بالجامعة، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر.

وجاءت معارض "دكان الفرحة" في الوقت المناسب مع فصل الشتاء ليضفي البهجة على قلوب الطلاب الأولى بالرعاية الذين أعدت لهم الجامعة دراسة حالة اجتماعية، حيث وفر لهم مجموعة متنوعة من الملابس الشتوية التي تلبي احتياجاتهم، وقد ساهم التنظيم المحكم والتعاون الكبير من قبل المتطوعين في تسهيل عملية الاختيار.

وتُعد معارض مبادرة "دكان الفرحة" التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، إحدى ثمار التعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تساهم في تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، فضلًا عن ما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية، مما يساهم في رفع العبء عن كاهل أسرهم ودعمهم في مسيرتهم التعليمية.

الجدير بالذكر، أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق لتوفير الكساء للطلاب الأولى بالرعاية وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون، وأسيوط، فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والأقصر والواحات البحرية، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء.



الأهالى فى المبادرة



دكان الفرحة



توفير الملابس



جانب من الأهالى