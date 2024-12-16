صحيفة إسبانية: ارتفاع أسعار الشوكولاتة يجعل عيد الميلاد "مريرا" فى ألمانيا

فاطمة شوقى

تشهد ألمانيا ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الشوكولاتة مما يجعل عيد الميلاد "مريرا" فى هذا البلد الأوروبى، وذلك يعود لارتفاع أسعار المواد الخام خاصة حبوب الكاكاو بنسبة 50%، وفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية، أن أسعار الكاكاو العالمية القياسية قلصت الطلب في ألمانيا بنسبة 1.6% في عام 2024، والتي نشرت بيانات للأشهر التسعة الأولى من العام.

وأدى ضعف المحاصيل، خاصة في غرب أفريقيا، وارتفاع أسعار الشحن وتزايد الطلب، إلى ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو، وهى المادة الخام الأكثر أهمية لصنع الشوكولاتة، وقدرت الزيادة بـ 50% مقارنة بأسعار 2023.

ومع ذلك، ظل استهلاك الفرد من الشوكولاتة مرتفعا في ألمانيا، حتى مع ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018، تناول الألمان 9 كيلوجرامات من الشوكولاتة للفرد سنويًا. وبحلول عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 10 كيلوجرامات.

عيد الميلاد في ألمانيا والشوكولاته

يزداد الطلب على الشوكولاتة في ألمانيا خلال عطلة رأس السنة الجديدة، حيث تحظى تقاويم القدوم التي تحتوي على رشات الشوكولاتة والشوكولاتة الساخنة في أسواق عيد الميلاد بشعبية كبيرة.

وأفادت وكالة ديستاتيس أن صناعة الحلوى الألمانية أنتجت العام الماضي حوالي 1.14 مليون طن من منتجات الشوكولاتة، بزيادة 4.6% عن عام 2022، ويمثل هذا قيمة 6.5 مليار يورو (6.8 مليار دولار).

إذا كانت أرقام المبيعات تشير إلى أي شيء، فهذا يعني أن الزيادة الكبيرة في الأسعار كانت مقبولة على نطاق واسع من قبل المستهلكين الألمان.