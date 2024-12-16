اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل في غزة

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:32 م
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منازل في غزة قصف إسرائيلي على غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد 5 مواطنين بينهم سيدتين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا في حي الصبرة جنوب المحافظة.

وفي قصف مماثل، استشهد مواطنان وجرح آخرون، في استهداف منزل لعائلة قزعاط في حي الصبرة جنوب محافظة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 4 مواطنين وأصيب 15 آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في شارع عايدية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 45,028 مواطنا، وإصابة 106,962 مواطنا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.







مشاركة

قصف إسرائيلي على غزة

غزة

إسرائيل

الحرب على غزة

الاحتلال




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة