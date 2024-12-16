اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سول: استدعاء الرئيس يون مرة أخرى للاستجواب فى أزمة الأحكام العرفية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:18 ص
سول: استدعاء الرئيس يون مرة أخرى للاستجواب فى أزمة الأحكام العرفية يون سوك يول
أ ش أ

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استدعت النيابة العامة بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الرئيس "يون سيوك- يول"، مرة أخرى؛ للاستجواب بشأن إعلانه الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر الجاري، وذلك بعد يوم من عدم استجابته للطلب السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أرسلت وحدة تحقيق خاصة تابعة للنيابة العامة إشعارا إلى الرئيس يون؛ للتحقيق معه كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدم استجابة يون لطلب النيابة العامة للمثول، أمس الأحد؛ لمزاعم بعدم تعيينه ممثليه القانونيين.
وعلى نحو منفصل، يسعى فريق التحقيق المشترك في أزمة الأحكام العرفية إلى استجواب يون أيضا كجزء من تحقيقه الخاص.

وفي وقت سابق من اليوم، حاول الفريق تسليم استدعاء للرئيس يون للمثول، بعد غد الأربعاء، لكن المسؤولين في المكتب الرئاسي ومقر إقامته رفضوا التعاون.







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