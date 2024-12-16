سكرتير عام البحر الأحمر يشهد تنفيذ سيناريو إخلاء مدرسة نتيجة اندلاع حريق بها

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، تنفيذ تدريب عملي لسيناريو إخلاء مدرسة الجوهرة التجريبية المتميزة للتعليم الأساسي نتيجة اندلاع حريق بها، والتي تم تنفيذه بالتعاون بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومديرية التربية والتعليم ومشاركة هيئة الدفاع المدني وجمعية الهلال الأحمر المصري، وهيئة الإسعاف.

حضر السيناريو اللواء محمد سليم رئيس حي شمال ، و ا هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف، احمد عبد الباسط رئيس لجنة الاغاثة بالهلال الأحمر والدكتور وائل بكر مدير إدارة الأزمات بالتربية والتعليم ، ايرين لطفي مديرة المدرسة.

ومن جانبه أكد السكرتير العام علي أهمية تنفيذ هذه التدريبات ، لرفع وعي الطلاب بكيفية التصرف في حالات الطوارئ المختلفة ، موجها الشكر لجميع المشاركين في التجربة وسرعة استجابتهم في التعامل مع الأزمة في حال حدوثها.

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن البعض يفقد تركيزه وقت الخطر ، لذلك يتم تنفيذ مثل هذه التدريبات ، للتعامل مع الطواريء بشكل إيجابي والسيطرة علي الأزمة في حال حدوثها.

تضمن سيناريو الإخلاء بالمدرسة إطلاق إنذار الحريق ، وتحديد فصل دراسي مصدر بلاغ الحريق ، وتدريب المدرسين علي طريقة اخلاء الطلاب بشكل منظم الي ساحة المدرسة، تمشيط الفصول والبحث عن أي طالب تعرض للإغماء نتيجة التوتر، وانقاذ طلاب تعرضوا للحريق وكسور مختلفة.