اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024 في مصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:00 ص
سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024 في مصر الذهب - أرشيفية

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استقر سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر على نفس سعر التعاملات المسائية ليوم الأحد 15-12-2024، حيث تراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها، وذلك في ظل الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 4349 جنيها.
عيار 21 يسجل 3805 جنيهات.
عيار 18 يسجل 3261 جنيها.
الجنيه الذهب 30440 جنيها.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 أعلى مستوى يوم الخميس الماضي عند المستوى 3880 جنيها للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام.

واستسلم سعر الذهب في مصر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ولكنه استطاع أن يحتفظ بالتداولات فوق المستوى 3800 جنيه للجرام حتى نشر هذه السطور.







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