زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم الكورى الجنوبى يتنحى عن منصبه بعد عزل الرئيس

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قال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم الكوري هان دونج- هون، إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب، في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس يون سيوك- يول.

وأوضح هان في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم لحزب سلطة الشعب، لأنه أصبح من المستحيل القيام بواجباته كرئيس للحزب؛ بسبب انهيار المجلس الأعلى للحزب.

وجاءت تصريحات زعيم حزب سلطة الشعب، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس "يون" يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل. وكان "هان" قد صرح بدعمه لعزل "يون" يوم الخميس، على الرغم من دعواته السابقة لخروج الرئيس "بصورة منظمة".

وفي البداية تعهد "هان" بمواصلة مهامه، ولكن يبدو أنه غير موقفه وسط الضغوط المتزايدة للتنحي، بعد أن أعرب جميع الأعضاء الخمسة المنتخبين في المجلس الأعلى للحزب، الذين يُعتبرون من المقربين لـ "هان"، عن نيتهم الاستقالة.