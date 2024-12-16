رئيس مياه المنوفية يشهد التصفيات النهائية لـ8 محطات بمسابقة السيطرة على الكلور

المنوفية - محمد فتحى

شهد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية التصفيات النهائية بمسابقة السيطرة علي الكلور وخطط الإخلاء والاسعافات الأولية والمقامة بمحطة شبين الكوم البحاري والتى شارك فيها 8 محطات مياه ومعالجة علي مستوى جميع أفرع الشركة التابعة.

وأعلن، رئيس الشركة حصول محطة طوخ دلكه البحاري بفرع تلا علي المركز الاول علي مستوى جميع المحطات التابعة للشركة في مسابقة السيطرة على تسريب الكلور وخطط الإخلاء والاسعافات الأولية في إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة .

وقال: تهدف المسابقة إلي خلق روح منافسة إيحابية بين العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات والشبكات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور .

وأكد، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

جدير بالذكر أن المحطات التى وصلت للتصفيات النهائية هي محطة طوخ دلكه البحاري ،محطة شبين الكوم البحاري ، محطة بركه السبع المرشحة، محطه بهناي المرشحة ،محطة معالجه سلامون بحري، محطة معالجة شما وطهواى، محطة معالجه قويسنا ،محطة معالجة منشأه سلطان .