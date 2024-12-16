رئيس مدينة رأس سدر يتفقد سد وادى وردان للحماية من أخطار السيول

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر اليوم الإثنين (سد وادي وردان) للحماية من اخطار السيول الواقع شرق مدينه راس سدر وكذا ممرات المياه أسفل الطريق الدولى في الحدود الإدارية لمدينة رأس سدر في ضوء توجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وفي إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء 2025\2024.

والسد بطول 1800 متر وارتفاع 10 أمتار، وبحيرة بعرض350 مترًا وطول 1000 متر، وعمق 6 أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة وأقيم السد تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، وكلف رئيس المدينة رؤساء القري و إدارة الأزمات بالمتابعة الدورية لنقاط ممرات المياه وذلك لرفع أي عوائق أمام المياه.