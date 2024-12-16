رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس العمداء الشهرى "أون لاين" لمتابعة أنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلى تجهيز ودراسة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة فى اجتماعه الشهرى القادم .

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمدالخولى عميد كلية الزراعةو المستشار عمر تركى المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والسيدة سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

فى بداية الإجتماع قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبى الجامعة بمناسبة قرب الإحتفال بعيد الجامعة ال٤٨ مشيدا بالإنجازات التى حققتها الجامعة منذ نشاتها وتحقيق الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية

واستعرض الدكتور أحمد القاصد بعض الفاعليات التى تمت بقطاعات الجامعة خلال شهرديسمبر مقدما التهنئة لجميع منسوبى الجامعة بإعلان تصنيف التايمز THE إدراج جامعة المنوفية من ضمن أفضل الجامعات العربية لعام ٢٠٢٤ حيث جاءت جامعة المنوفية فى المركز الـ ١٣١ من إجمالى ۳۱۵ جامعة عربية وعلى مستوى مصر كانت جامعة المنوفية رقم ٢٦ من إجمالى ٤٧ جامعة مصرية فقط ظهرت فى التصنيف الذى يعتبر من أبرز التصنيفات العالمية التى تظهر جودة التعليم والبحث العلمى فى المؤسسات الأكاديمية حول العالم، إلى جانب إدراج جامعة المنوفية لأول مرة من ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام ۲۰۲٥ حيث احتلت جامعة المنوفية المركز العاشر على مستوى مصر من بين ٣٦ جامعة مصرية ظهرت فى التصنيف والمركز الـ ١٤ على مستوى جامعات شمال أفريقيا والمركز الـ ٣٠ على مستوى أفريقيا، وجاءت جامعة المنوفية فى الفئة من ۱۰۲۱ إلى ١٠٤٠ على مستوى العالم من إجمالى ١٧٤٤ جامعة دولية ظهرت فى التصنيف،وتقدم الجامعة فى تصنيف Green imetric العالمى بـ ۹۵ مركز عن العام الماضى حيث جاءت الجامعة فى المركز الـ ٢٨٥ على العالم من بين ١٤٧٧ جامعة عالمية ظهرت فى التصنيف، حيث يهدف تصنيف Green metric إلى تقييم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية فى مجالات الاستدامة البيئية ،معربا عن سعادته بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة ،وموجها الشكر لكل القائمين على التصنيفات الدولية معربا عن أمله فى تحقيق الجامعة قفزة قوية بالتصنيفات العالمية خلال العام القادم بعد اكتمال المعايير المطلوبة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى المشاركة فى فعاليات جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ۲۰۲٥/٢٠٢٤ وبحضور مندوبين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمي، وتم استعراض خطة جامعة المنوفية الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية وتم التوافق على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التوصيات الصادرة مسبقا من لجنة الخطة والموازنة بإدراج مشروع مستشفى الجراحة التخصصى ومشروع إنشاء سور حول المساحة التى تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات والتى تبلغ ۲۰۰ فدان بالخطة الاستثمارية للجامعة .

بالاضافة إلى المشاركة فى فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذى تستضيفه هيئة فولبرايت مصر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، و روبين هاروتونيان المستشار الوزارى للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فولبرايت والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تتويجا للاحتفال بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت فى مصر عام ١٩٤٩ ومرور ٧٥ عاما من الصداقة والتبادل الأكاديمى والثقافى بين مصر والولايات المتحدة .

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور صبحى شرف على نجاح المؤتمر السنوى الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع مشيرا إلى اشادة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية

وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع بفعاليات المؤتمر والمعرض الذى عقد تحت عنوان المسئولية المجتمعية للجامعات فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى : آفاق ورؤى مستقبلية، وعقب مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر تم عقد جلسة المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وافتتاح معرض المنتجات الصناعية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية والصناعات اليدوية كما

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى المشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوى الهمم من طلاب الجامعات التى تقام تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمبادرة تم تنظيمها من قبل وزارة التعليم العالى بالتعاون مع حملة مانحى الأمل العالمية للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوى الهمم ،بجامعة الأقصر ،إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة "أمديست" الأمريكية لإنشاء مركز الخدمة ودعم ذوى الهمم بالجامعة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتطوير مراكز الطلبة ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية .

كما قدم رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور ناصر عبدالبارى على جهود القطاع فى تنظيم إنتخابات الإتحادات الطلابية مقدما التهنئة للطلاب الفائزين فى إنتخابات إتحاد الطلاب للعام الجامعى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث أختتمت الإنتخابات بفوز الطالب محمود السيد خليل -من كلية الهندسة على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الثالث على التوالى بينما فاز الطالب نديم باسم عبود -من كلية الذكاء الإصطناعى على منصب نائب رئيس الإتحاد

وقدم التهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكليات الجامعة بمشاركة عدد ٦٥ طالب وطالبة .

كما اشار الدكتور أحمد القاصد إلى زيارته اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر ديوان عام المحافظة لدعوتة للمشاركة فى فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستقباله اللواء عبد الحميد يسرى رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية و الرائد محمد يحيى عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمكتب والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات قبل بدء فعاليات الاحتفال بهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد وعقد ندوة توعوية .