اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:05 م
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دعم بنك الدم التجميعى بديرب نجم بالشرقية بتكلفة تصل لـ 850 ألف جنيه

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:56 م
دعم بنك الدم التجميعى بديرب نجم بالشرقية بتكلفة تصل لـ 850 ألف جنيه جانب من الأجهزة
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم  الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وممثلي المجتمع المدني بديرب نجم المساهمين في دعم بنك الدم التجميعي بمستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، بجهاز سنترفيوج فصل مكونات الدم، بالإضافة إلى جهاز فصل بلازما يدوي، بتكلفة تقديرية ٨٥٠ ألف جنيه.

وأثنى الدكتور هاني جميعة على تضافر الجهود ودور ودعم المجتمع المدني المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وجهودهم المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، مكلفاً مديرة إدارة بنوك الدم بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية الخاصة بالأجهزة الطبية التي تم دعمها لبنك الدم بديرب نجم، والتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة للبدء في تشغيلها، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.
 







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مديرية الصحة بالشرقية

ديرب نجم

ادارة بنوك الدم




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