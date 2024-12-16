دعاء الاستخارة.. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك

كتب لؤى على

بالتأكيد، دعاء الاستخارة هو دعاء مستجاب يستعين به المسلم في اتخاذ القرارات الهامة، صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف.

وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويُسميه بعينه من زواجٍ أو سفرٍ أو غيرهما) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به

و الاستخارة: هي طلب الخير من الله في أمر ما.

الدعاء: عبارة عن طلب من العبد لربه.

المعنى العام: يطلب العبد من الله أن يرشده إلى الخير في الأمر الذي يواجهه، سواء كان هذا الأمر زواجًا، سفرًا، وظيفة، أو أي أمر هام آخر.