حى جنوب الغردقة ينفذ إزالات مخالفات مبان بعدة مناطق مختلفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن حى جنوب الغردقة، برئاسة اللواء أحمد مهدي أن رئيس قسم التنظيم والتعديات وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالحي ومساعدي رئيس الحي قاموا بتنفيذ عدة قرارات ازالة بنطاق مناطق الحى، والصادر عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث تم ازالة تعدى علي أملاك الدولة بالبناء بدون ترخيص عبارة عن مبني دور أرضي حوائط حاملة وسقف خشب وصاج بمساحة تقديرية حوالي 100 متر بمنطقة ابونواس خلف عمارات منخفض التكاليف.

من جانبه قال اللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب الغردقة، أن اللجنة المشكلة لتنفيذ القرارات ( الادارة الهندسية حي جنوب - قسم اول الغردقة ) قامت بتنفيذ إزالة بالكامل وباستخدام المعدات الخاصة بمجلس المدينة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لحالة التعدي علي أملاك الدولة بعمل تشوينات رخام علي مساحة تقديرية حوالي 1000 متر بمنطقة الحرفيين خلف جهينة متفرع من الطريق الدائري الأوسط

وأكد رئيس الحي للمواطنين عدم ارتكاب أية مخالفات لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات وتحرير محاضر المخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.