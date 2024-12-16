حملة لمعالجة الحيوانات داخل الوحدات البيطرية بنطاق محافظة الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية عن تنظيم حملة لمعالجة عدد كبير من الحيوانات داخل جميع الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة لكافة الأعمار، وجميع أنواع الحيوانات من أبقار وجاموس ودواب وأغنام وماعز وحيوانات أليفة ودواجن من أمراض باطنية وتنفسية وتناسلية وجلدية وبولية، وإجراء عمليات جراحية وتلقيح اصطناعى وكشف بالسونار وترقيم وتسجيل.

وأوضح بأنه قد تم تحصين عدد كبير من الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بنطاق المحافظة؛ والتحصين ضد مرض جدرى الأغنام بنطاق ميت غمر، وتم عمل ندوات إرشادية وإرشاد بيطرى داخل الوحدات، ولقاءات توعوية للمواطنين خلال أعمال حملة التحصين الوقائية نطاق المحافظة، كما تم تحصين عدد كبير من مختلف الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور بنطاق المحافظة.

وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من الدكتور السيد الحسنين المتولى، وكيل الطب البيطرى بالدقهلية، والأطباء مديرى الإدارات الداخلية بالمديرية، وبالإدارات الخارجية بنطاق المحافظة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".