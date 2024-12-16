اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد 2024.. الأوقاف توزع 900 طن سلع و585 طن لحوم أضاحى على المستحقين

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:54 ص
حصاد 2024.. الأوقاف توزع 900 طن سلع و585 طن لحوم أضاحى على المستحقين وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء نشر حصاد إنجازاتها لعام 2024 عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الجمهور على أبرز ما حققته الوزارة من مشروعات وبرامج خلال العام بهدف ترسيخ ثقة المواطنين ودعم جهود التطوير المستمرة.

جهود وزارة الأوقاف في دعم البر وخدمة المجتمع عام 2024 م

واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام 2024، إذ تخلله توزيع 900 طن من السلع الغذائية، بواقع 225 ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

كما أسهمت الوزارة في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع 585 طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وفي إطار المبادرات الخيرية، أنفقت الوزارة 62 مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت 34.5 مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. كما خصصت الوزارة أكثر من 20.2 مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة.

وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة 4.59 مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق.

وشملت المبادرات أيضًا صرف معاشات بقيمة 2.5 مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة 385 ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها.

وأسهمت الوزارة في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة 243.878 جنيهًا، إضافة إلى تخصيص 150 ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.







مشاركة

الحصاد السنوى

حصاد 2024

حصاد وزارة الاوقاف

الحصاد



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة