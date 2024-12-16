جولة داخل مهرجان تسويق وتنشيط السياحة "معرض المشغولات الحرفية بأسوان.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً، من داخل مهرجان تسويق وتنشيط السياحة "معرض المشغولات الحرفية والبيئية" بمدينة أسوان.

يأتى المهرجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان.

وأكد عبد الفتاح حسن، رئيس كيان شباب أهل مصر للمحافظات الحدودية، أحد كيانات وزارة الشباب والرياضة بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الفكرة جاءت بعد مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبدأت من خلال التفكير فى إقامة معرض للتسويق وتنشيط السياحة بأسوان، وذلك عن طريق الأسر الموجودة فى المحافظات الحدودية الستة وهى: "أسوان ومطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد".

وأوضح، أن مهرجان الحرف اليدوية والبيئية قائم على دعم الأسر المصرية أصحاب الحرف اليدوية فى هذه المحافظات كنوع من التمكين الاقتصادى، ويشارك بالمعرض نحو 70 عارضاً، ويضم: الحلى اليدوى والمخبوزات والمأكولات المنزلية، بجانب الصناعات اليدوية البيئية وغير ذلك.