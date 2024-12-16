اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جورجيا: مصرع 12 شخصًا جراء التسمم بأول أكسيد الكربون بمنتجع للتزلج

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:01 م
جورجيا: مصرع 12 شخصًا جراء التسمم بأول أكسيد الكربون بمنتجع للتزلج منتجع للتزلج- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الجورجية مصرع 12 شخصا بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون في منتجع للتزلج شمالي العاصمة تبليسي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/، أن الشرطة عثرت على جثامين الضحايا وهم 11 مواطنًا أجنبيًا ومواطنا جورجيا في الطابق الثاني من مبنى في أكبر منتجع للتزلج بمنطقة "جودوري".


وأفادت الشرطة بأن الفحص الأولي يشير لعدم وجود أي آثار عنف على جثامين الضحايا، لافتة إلى أنه تم تشغيل مولد يعمل بالنفط بعد انقطاع الكهرباء عن المبنى، كما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابساته، ولكنها لم تُعلن بعد عن هويات الضحايا.


وتقع "جودوري" في جبال القوقاز في منطقة متسخيتا - متيانيتي على ارتفاع 2200 م فوق مستوى سطح البحر وتبعد حوالي 120 كم عن شمال العاصمة تبليسي.







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جورجيا

التسمم بأول أكسيد الكربون

اضرار أول أكسيد الكربون

أول أكسيد الكربون

منتجع للتزلج في جورجيا




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