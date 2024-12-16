جورجيا: مصرع 12 شخصًا جراء التسمم بأول أكسيد الكربون بمنتجع للتزلج

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أعلنت الشرطة الجورجية مصرع 12 شخصا بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون في منتجع للتزلج شمالي العاصمة تبليسي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/، أن الشرطة عثرت على جثامين الضحايا وهم 11 مواطنًا أجنبيًا ومواطنا جورجيا في الطابق الثاني من مبنى في أكبر منتجع للتزلج بمنطقة "جودوري".



وأفادت الشرطة بأن الفحص الأولي يشير لعدم وجود أي آثار عنف على جثامين الضحايا، لافتة إلى أنه تم تشغيل مولد يعمل بالنفط بعد انقطاع الكهرباء عن المبنى، كما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابساته، ولكنها لم تُعلن بعد عن هويات الضحايا.



وتقع "جودوري" في جبال القوقاز في منطقة متسخيتا - متيانيتي على ارتفاع 2200 م فوق مستوى سطح البحر وتبعد حوالي 120 كم عن شمال العاصمة تبليسي.