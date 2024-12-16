سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، وبعد عقد العديد من الاجتماعات مع إدارة التعليم المختلفة جدول الإمتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول2-24/ 2025 وذلك للمدارس الإعدادية العامة ، ومدارس اللغات الرسمية، والمدارس الخاصة، والمدارس الرياضية، والدولية والمواد المشتركة مع المدارس العامة.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .



جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بسوهاج

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 يناير 2023، على أن تنتهي 23 يناير ، على أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ويتمثل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025 في محافظة سوهاج في التالى :

يوم السبت 18 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء + مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

يوم الأثنين 20 يناير 2024: مادة الدراسات الإجتماعية + مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2024: مادة العلوم + مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء 22 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء+ مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،

يوم الثلاثاء 23 يناير 2-24: مادة اللغة الأجنبية الأولى + مادة التربية الدينية.

كما حددت المديرية إمتحانات المستوى الرفيع للمدارس الخاصة ومدار س اللغات الرسمية 22 / 12 / 2-24 لمادتى اللغة الفرنسية، والألمانية، ويوم 24 / 12 / 2024 لمادة اللغة الإنجليزية.