جامعة الأزهر تبحث مع مسئولي التعليم بماليزيا افتتاح مركز تعليم العربية للناطقين بغيرها

كتب لؤى على

بحث الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع سفارة ماليزيا ومع مسئولي التعليم بماليزيا سبل تنفيذ افتتاح مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وخلال اللقاء بُحِثَتْ سبل تنفيذ افتتاح المركز وفقًا للاتفاقيات التي تمت بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس وزراء ماليزيا إبان زيارته لمصر، وتمت الموافقة على اختيار مقر للمركز بماليزيا، وآليات التدريس بالمركز.

حضر اللقاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء من سفارة ماليزيا بالقاهرة.