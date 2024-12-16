تنفيذ تجربة إخلاء بمدرسة إعدادية فى شمال سيناء لمواجهة الكوارث الطبيعية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان رسمي، عن تنفيذ تجربة إخلاء بمدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية للبنات، وذلك لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحرائق، بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، ومحسن محمد رئيس مدينة العريش وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

تأتي هذه التجربة تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ضمن خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأزمات والطوارئ. وتهدف التجربة إلى تدريب الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس على السلوك الأمثل لمواجهة الكوارث، وتعزيز مهاراتهم الميدانية للتصرف السريع والمنظم في حالة الطوارئ.

شارك في تنفيذ الخطة عدة جهات معنية، من بينها الحماية المدنية، إدارة المرور، الشرطة، مجلس مدينة العريش، غرفة الأزمات بالمحافظة، هيئة الإسعاف، وإدارة المطافئ. وقد تم إجراء محاكاة واقعية شاملة تضمنت إخلاء المدرسة بطريقة منظمة وسريعة، والتعامل مع السيناريوهات المحتملة بشكل عملي لتعزيز جاهزية الجميع في حالة وقوع أي طارئ.

وأشاد اللواء عاصم سعدون، خلال الفعالية، بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة والعاملين فيها لتنفيذ خطة الإخلاء بنجاح. وأكد أن هذه التجارب تهدف إلى رفع الوعي بين الطلاب والمعلمين حول كيفية التصرف في المواقف الحرجة، بما يساهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر عند حدوث الكوارث.

وأشار إلى أن مثل هذه التجارب تُعد جزءاً من استراتيجية شاملة تنفذها محافظة شمال سيناء لتطوير قدرات التنفيذيين والعاملين في المدارس والهيئات الحكومية على حسن إدارة الأزمات والطوارئ. كما تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعّالة في مواجهة الأحداث الطارئة.



خلال متابعة نائب المحافظ للاخلاء



مشاركة الطالبات



من فعاليات التجربة



تجربة اخلاء مدرسة بشمال سيناء