تنظيم فعاليات رياضية وثقافية لدعم الشباب واكتشاف المواهب بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، تنفيذ برامج وأنشطة رياضية وثقافية بهدف تعزيز القدرات الشابة وتنمية المواهب الرياضية في المحافظة.

وفي إطار خطة المديرية الاستراتيجية، نظم مركز شباب المساعيد ندوة بعنوان "الأخلاق والصفات الحميدة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبإشراف إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

الندوة استهدفت نشر قيم الأخلاق الحميدة مثل الصدق والتعاون والتكافل، مشيرة إلى أهمية هذه القيم في تحديد سلوك الأفراد وفي تعزيز دورهم في المجتمع، وتوضيح كيفية تطبيقها في حياتهم اليومية لتحقيق مجتمع أكثر تماسكًا.

ونفذ مركز شباب مدينة العريش دوري "خماسي كرة القدم" للطلائع، ضمن خطة المديرية لدعم واكتشاف المواهب الرياضية، ويهدف الدوري إلى تأهيل جيل رياضي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والدولية، ويعكس الجهود المستمرة من وزارة الشباب والرياضة لتعزيز النشاط الرياضي في شمال سيناء. وأشار إيهاب حسن عبد الوهاب إلى أن هذا الدوري يعكس رؤية الوزارة في اكتشاف ودعم الشباب الموهوب في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى دور المراكز الشبابية في توفير بيئة رياضية مثالية لتنمية مهارات الشباب.

وفي سياق متصل، تواصل مديرية الشباب والرياضة استعداداتها لاستضافة أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي يعد حدثًا رياضيًا سنويًا يهدف إلى تعزيز روح الانتماء والتلاحم الوطني بين شباب المحافظات الحدودية. يتم التحضير لهذا الحدث الكبير من خلال تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية، حيث يتم تجهيز الملاعب والصالات وفقًا لأعلى المعايير لضمان نجاح الحدث وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى للمشاركين. ويشارك في الأولمبياد شباب من 6 محافظات حدودية، مع تأكيد مدير المديرية على استعدادات متكاملة لتيسير مشاركة الشباب وذوي الهمم في الأنشطة الرياضية، بما يشمل 12 لعبة رياضية معتمدة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الأنشطة إلى دعم المواهب الرياضية وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الحدودية، ويعزز من دور الرياضة كأداة لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. وتعد هذه البرامج جزءًا من جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المجتمعية في هذه المناطق الحيوية.