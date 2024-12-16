تموين الأقصر تضبط نصف طن دهانات مجهولة المصدر وطن أسمدة داخل مخزن غير مرخص

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، في ضبط نصف طن دهانات مجهولة المصدر وطن أسمدة زراعية مدعمة داخل مخزن غير مرخص، وذلك فى ظل التوجيهات الصادرة من المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة متابعة الأسواق والمخازن والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري.

وفى هذا الصدد، قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تموينية بدائرة المحافظة على الأسواق والمخازن الغير مرخصة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن دهانات بناحية البياضية - مركز الاقصر لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة ولحيازته دهانات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمضبوطات عبارة عن نصف طن دهانات حوائط، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

كما تمكنت إدارة تموين إسنا جنوب الأقصر بالاشتراك مع مباحث التموين بالأقصر ممثلة فى الرائد معتز إبراهيم مدير مباحث القسم من ضبط طن أسمدة زراعية مدعومة من سماد نترات النشادر 33.5% أزوت، وعليه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

وكان قد قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، جولة لمتابعة الحالة التموينية في مركزى إسنا والطود، برفقة كل من المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية، ومفتشين الرقابة بالمديرية وإدارة تموين إسنا، حيث تفقد وكيل وزارة التموين، الحالة التموينية لمركزى الطود وإسنا جنوب محافظة الأقصر، وشملت الجولة منشآت تموينية وأسواق ابتداءً من مخابز نجع الوحدة بالطود مروراً بقرى مركز إسنا ومنها قرى الشغب والدبابية والحميدات والدير وبندر إسنا.

كما تضمنت الجولة المرور على الأنشطة التموينية كمطحن سلندرات إسنا وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بإسنا و المخابز البلدية، وكذلك الأسواق والمخابز السياحية ومحال بيع الخضروات والفاكهة ومنافذ مبادرات بيع السلع بأسعار مخفضة.