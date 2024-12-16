تركيب أسقف وأبواب وشبابيك ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أطلقت جمعية الأورمان، حملة "ستر ودفا واطعام"، والتى تستهدف اعادة اعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية في قرى ومراكز محافظة الغربية لمجابهة فصل الشتاء،وتحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية برئاسة حسناء ابراهيم

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم، من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، و تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية بدأت فى اعادة اعمار المنازل المتهالكه وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الغربية، ونجحت حتى الأن فى اعادة اعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية، للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة .

وأوضح، أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالمشاركة فى تركيب اسقف وابواب وشبابيك بمبلغ 25 الف جنيه، أوالمشاركة بمبلغ 690 جنيه علي 36 شهر، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.