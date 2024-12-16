اليوم السابع
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ترامب لنتنياهو: لا نية للاعتراف بحق إسرائيل فى ضم الضفة الغربية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:39 ص
ترامب لنتنياهو: لا نية للاعتراف بحق إسرائيل فى ضم الضفة الغربية ترامب
أ ش أ

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لا نية للاعتراف بحق إسرائيل في ضم الضفة الغربية.

وأكدت قناة "أي 24" الإسرائيلية" أن ترامب وعد نتنياهو بأنه سيتعامل مع الملف النووي الإيراني وسيقدم دعما كبيرا لذلك.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لشئون الأسرى والمفقودين آدم بوهلير سيزور إسرائيل خلال الأيام القادمة.

وأكدت يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر بأن هناك تقديرات بأن يجرى مستشار ترامب مشاورات بإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى.







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