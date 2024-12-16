تحرير 275 محضرا ومخالفة تموينية فى حملة مكبرة على الأسواق بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز المدعمة على مستوى مدن وقرى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على المطاعم والسوبر ماركت والمحال العامة والمخابز، وتحت إشراف أيمن عبد الفتاح شريعي مدير مديرية التموين بالمحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 275 محضرا ومخالفة متنوعة وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.

وشملت المحاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر أعلى، وعدم مطابقة الوزن، وذلك تحت إشراف قسم الرقابة والمتابعة بالمديرية وتضمنت تحرير 23 محضرا للمخابز المدعمة وتحرير 157 محضرا بنطاق الأسواق والمحلات وفى الداخلة جرى تحرير 83 محضرا وفى مركز بلاط تم 12 محضرا، لضمان الالتزام بمعايير الجودة الغذائية وحماية حقوق المواطنين.