"بداية".. تعليم الغربية ينظم ندوة "تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطلاب"

الغربية مصطفى عادل

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهنسى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، تم تنفيذ ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أبنائنا الطلاب والتى تم تنفيذها بمدرسة الجيل المسلم بنين، بإدارة شرق طنطا التعليمية، المتميزة ،بحضور 75 طالبا، وبحضور الشيخ أحمد ياقوت مدير دار الإفتاء المصرية ،فرع الغربية، تهدف الندوة، إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة من الركائز الأساسية لبناء المجتمع وتطوره وتحقيق التنمية المستدامة، وإن المجتمعات الراقية عليها أن تعمل على توعية أبنائها بالطرق والأساليب الصحيحة التي تكون سببا في الإبداع والتفوق.

وأكد ياقوت على أن الدين الحق هو الذي ينير القلوب ويحسن الأخلاق، مشيرا إلى أن قضية الوعي الثقافي من أهم القضايا التي تهتم بها الدول والشعوب، وأن رد الوعي الصحيح يساعد على استقرار المجتمع وتقدمه.

تم تنفيذ الندوة تحت إشراف الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ مجدى البابلى، موجه أول إدارة شرق طنطا التعليمية

