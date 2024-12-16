باكستان: مقتل شرطى واثنين من العاملين بمجال مكافحة شلل الأطفال بهجوم مسلح

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أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل أحد أفرادها إلى جانب اثنين من العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال، في هجوم مسلح شنه مجهولون بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عامل آخر بجروح.

من جهته، وصف محافظ إقليم خيبر بختونخوا، فيصل كريم كوندي، الهجوم بأنه "مؤسف للغاية"، وأصدر توجيهاته للسلطات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للعامل المصاب.

يأتي ذلك في اليوم الأول من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي أطلقتها باكستان، والتي تستهدف نحو 44 مليون طفل دون سن الخامسة في مختلف أرجاء البلاد.

ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدى أسبوع، ويشارك فيها نحو 400 ألف من العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.