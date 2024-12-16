الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 180 ألف طن خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن حركتى التداول والملاحة شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 43 سفينة وهم 20 سفينة بضائع عامة و11سفينة صب جاف و7 سفن حاويات و5 سفن صب سائل كما تم تداول 3962 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1814حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1773حاوية بما يمثل 49.4% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة .

وقال بيان اليوم، إنه تم تداول 375 حاوية ترانزيت وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائى الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 180ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتى بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 80 ألف طن تقريبا تليها بضائع الصب السائل بواقع 38.5 ألف طن تقريبا والبضائع العامة بحوالى 22 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

ووجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الاداره بضروره الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعى والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئيه القياسيه فى كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.