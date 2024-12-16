النمسا تترقب ضوابط وأرقام ميزانية الاتحاد الأوروبى للعام الجديد

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يترقب تحالف الحكومة النمساوية الجديدة إعلان ضوابط وأرقام ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الجديد، وذكرت وزارة المالية النمساوية ، أنه مع إصلاح قواعد الديون في الاتحاد الأوروبى، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط الميزانية لأول مرة هذا العام.



وأضاف أن هذا من شأنه أن يمنح البلدان التي لا تستوفي معايير ماستريخت فيما يتعلق بعجز الميزانية والدين العام المزيد من المرونة لتحقيق هذه الأهداف. ويجب عليهم أن يحددوا في خطط الهيكل المالي التدابير التي يريدون استخدامها لتحقيق الهدف.



والنمسا هي إحدى الدول الخمس التي لم تقدم خطتها الوطنية بعد وقد بررت ذلك بالمفاوضات الحكومية الجارية الحالية لتشكيل حكومة جديدة.

وتحصل البلدان التي تتجاوز معايير ماستريخت على مسارات مرجعية من مفوضية الاتحاد الأوروبي قبل تقديم خطتها وكان المسار المرجعي الأول قد ذهب بالفعل إلى فيينا في نهاية يونيو الماضي؛ حيث كان الموعد النهائي لتقديم الخطط هو في الواقع نهاية سبتمبر الماضي.