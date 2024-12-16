اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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القوات الصومالية تقتل 30 مسلحا وتستهدف مواقعهم في شبيلي الوسطى ومدغ

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:48 م
القوات الصومالية تقتل 30 مسلحا وتستهدف مواقعهم في شبيلي الوسطى ومدغ القوات الصومالية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السيد أبوبكر محمد، إن القوات المسلحة الصومالية نفذت خلال الأيام الأخيرة عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد عناصر "الخوارج"، أسفرت عن مقتل قادة وعناصر من الميليشيات التي كانت تقاتل في صفوفهم.


وأوضح المتحدث، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين، أن حوالي 30 من عناصر "الخوارج" قتلوا في عملية نفذتها القوات المسلحة وجهاز المخابرات في منطقة /حوادلي/ بمحافظة /شبيلي الوسطى/ والمناطق المحيطة بها.


وأشار إلى أن هناك أيضًا عملية أخرى استهدفت الخوارج في محافظة /مدغ/، تحديدًا في الطريق الرابط بين مدينة /حررطيرى و جولِه/، حيث تم تطهير المنطقة من الميليشيات التي كانت تضرّ بالسكان المحليين.







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