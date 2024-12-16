الرئيس الروسي: الإنتاج التسلسلي لصواريخ أوريشنيك يبدأ قريبا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الإنتاج التسلسلي لصاروخ أوريشنيك متوسط المدى سيبدأ قريبا.

وقال بوتين -في تصريحات له خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية-: "كما تعلمون أصبحت منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى أحدث سلاح قوي في روسيا، وتم استخدامها بنجاح في نوفمبر الماضي رداً على الضربات على أراضي بلدنا وتم استخدام صاروخ باليستي بحمولة غير نووية تفوق سرعة الصوت".

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية-: "من المفترض أن يتم الإنتاج التسلسلي لمثل هذه الأنظمة في وقت قريب من أجل ضمان أمن روسيا وحلفائها".