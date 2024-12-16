اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الروسي: الإنتاج التسلسلي لصواريخ أوريشنيك يبدأ قريبا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:00 م
الرئيس الروسي: الإنتاج التسلسلي لصواريخ أوريشنيك يبدأ قريبا الرئيس الروسي بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن الإنتاج التسلسلي لصاروخ أوريشنيك متوسط المدى سيبدأ قريبا.

وقال بوتين -في تصريحات له خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية-: "كما تعلمون أصبحت منظومة صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى أحدث سلاح قوي في روسيا، وتم استخدامها بنجاح في نوفمبر الماضي رداً على الضربات على أراضي بلدنا وتم استخدام صاروخ باليستي بحمولة غير نووية تفوق سرعة الصوت".

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية-: "من المفترض أن يتم الإنتاج التسلسلي لمثل هذه الأنظمة في وقت قريب من أجل ضمان أمن روسيا وحلفائها".







مشاركة

الرئيس الروسي

صواريخ أوريشنيك

أوريشنيك

روسيا

بوتين




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة