اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 06:17 م
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا بوتين
أ ش أ

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فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.


وقالت المفوضية الأوروبية - في بيان أوردت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مقتطفات منه اليوم /الاثنين/ - "إنه بموجب العقوبات الجديدة، تم إضافة 52 سفينة إلى ما يسمى بـ"أسطول الظل" الذي يحاول الالتفاف على العقوبات الغربية لنقل النفط والأسلحة والحبوب".


كما شملت الحزمة الجديدة من العقوبات 84 فردا وكيانا، من بينهم سبعة أفراد وكيانات صينية بعضها متهم بإمداد روسيا بمكونات الإلكترونيات الدقيقة والطائرات بدون طيار.







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الاتحاد الأوروبي

العقوبات ضد روسيا

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