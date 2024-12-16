الاتحاد الأفريقى يعلن منح الرئيس السيسي جائزة التميز في قارة أفريقيا

كتب: هاني عبد النبي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جائزة التميز في قارة أفريقيا في حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب.

حفل جوائز كاف

وأكد موتسيبي اعتزازه بتقديم مثل هذه الجائزة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور البارز الذي يقدمه على مستوى القارة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد، وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.