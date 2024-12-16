"الإيسيسكو": ترميم مسجد شنقيط الموريتانى المصنف تراثا إسلاميًا وعالميًا

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قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، إنه سيتم ترميم مسجد شنقيط العتيق بالحى التاريخى المصنف تراثا إسلاميًا وعالميًا، ومنزل الإمام.

وأضاف مدير عام المنظمة - أنه تم أيضًا العناية بالباحات الداخلية والخارجية للمسجد، وذلك بالاتفاق مع وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتانية، ووفق احترام كامل للمتطلبات الفنية ذات الصلة بالتراث الثقافى.



وأوضح أنه تم الإعلان عن عملية الترميم عقب زيارته إلى المسجد، على هامش حضوره افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان "مدن التراث"، التي انطلقت بمدينة شنقيط الموريتانية.، لافتًا إلى أن قرار ترميم مسجد شنقيط العتيق، يأتى ضمن الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفى إطار اضطلاع المنظمة بدورها فى حفظ التراث.



يذكر أن مسجد شنقيط العتيق يعد أحد أبرز معالم المدينة التراثية، حيث يمثل نموذجا معماريا فريدا يجمع بين البساطة والتنسيق الهندسي الدقيق، وتأسس للمرة الأولى سنة 160 هجرية، في شنقيط القديمة، قبل أن يتم نقله في التأسيس الثاني إلى مكانه الحالي سنة 660 للهجرة.