اليوم السابع
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استمرار فعاليات البرنامج التدريبى "1000 يوم الأولى فى حياة الطفل"

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 07:27 م
استمرار فعاليات البرنامج التدريبى "1000 يوم الأولى فى حياة الطفل" جانب من فعاليات البرنامج التدريبي
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة عن استئناف البرنامج التدريبى للألف يوم الأولى فى حياة الطفل، والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع (wfp) برنامج الغذاء العالمى بجامعة المنصورة، ويستهدف تدريب 120 رائدة اجتماعية مقسمين إلى ثلاث مجموعات.

يهدف التدريب إلى صقل مهارات الرائدات الاجتماعيات بالمعلومات الصحيحة عن الـ 100 يوم الأولى فى حياة الطفل، والتى تبدأ من أول شهر بالحمل، وحتى بلوغ الطفل عمر سنتين، حيث يهتم بصحة الأم والطفل والتغذية السليمة لكل منهم.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واهتمام وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز قدرات ومهارات الرائدات الاجتماعيات، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل التضامن الاجتماعى بالدقهلية، وبدرين السيد، مدير إدارة شئون المرأة، وباسم عادل، منسق برنامج الأغذية العالمى (wfp) ونخبة من المدربين.


 







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