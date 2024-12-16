اجتماع لمنسقى طب الأسرة والرعاية الأساسية والمبادرات بالدقهلية لبحث آليات العمل

الدقهلية - سارة الباز

ترأس الدكتور تامر الطنبولى، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى اجتماعا موسعاً مع منسقي طب الأسرة، ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالإدارات الصحية، وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بمراجعة معدلات الأداء بالمبادرات الرئاسية بشكل دورى وتطوير خدمات الرعاية الأولية، وبحضور الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائى، والدكتور رامى السعيد، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة والسلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري، وتكثيف المرور، ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية.

كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لاسيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على مسؤولي الرعاية الأساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء.