اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقامة سوق اليوم الواحد بالورديان فى حى غرب الإسكندرية اليوم

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 08:00 ص
إقامة سوق اليوم الواحد بالورديان فى حى غرب الإسكندرية اليوم السوق بالعجمى
الإسكندرية جاكلين منير

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين إقامة أسواق  اليوم الواحد، من منطقة الودريان بحى غرب الإسكندرية ، حيث يتم تنظيم السوق بجميع أحياء المحافظة  وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا  لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وتقام أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية  ، السبت والأحد بنطاق  حي شرق  سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم  و بنطاق  حي العجمي  بجوار مبني حي  العجمي  البيطاش ؛ والأثنين والثلاثاء بنطاق  حي غرب خلف نقطة الورديان  مدرسة طاهر بك و بنطاق حي منتزة أول  ميدان محمد نجيب ؛ والأربعاء والخميس بنطاق حي الجمرك  خلف مكتب مرور التحرير المنشية  جراج الشهر العقاري و  بنطاق حي المنتزة ثان  بميدان مسجد المندرة بحري ؛ والخميس  بنطاق  حي وسط محطة الرمل خلف سينما أمير.

السوق بالعجمى
السوق بالعجمى

 

البقالة بالسوق
البقالة بالسوق

 

الاقبال على السوق
الاقبال على السوق

 







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الاسكندرية

سوق اليوم الواحد

سوق المزارعين

اسواق الاسكندرية




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