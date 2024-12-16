أولاف شولتز يخسر تصويت الثقة في ألمانيا.. وCNN تكشف موعد الانتخابات المقبلة

كتبت : هناء أبو العز

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن المستشار الألمانى اولاف شولتز خسر تصويت الثقة ما يضع أكبر اقتصاد في أوروبا وركيزة استقرار القارة العجوز تواجه انتخابات مبكرة العام المقبل.

انهارت حكومة شولتز في نوفمبر في نزاع على الميزانية لكن ائتلافه كان غير مستقر لعدة أشهر، وخسر شولتز التصويت، الذي وصفه بنفسه بأنه خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة، حيث صوت ضده 394 صوتًا وصوت لصالحه 207 وامتنع 116 عن التصويت، وقالت الشبكة الامريكية انه موعد الانتخابات تم تحديدة في 23 فبراير العام المقبل.

وتتزامن الأزمة السياسية الألمانية مع ظرف محلي ودولي، وفقًا لدويتش فيله، فقد زاد من تعقيده فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ إذ ترى النخب السياسية الألمانية في ترامب تحدياً حقيقياً ينذر بمواجهة قد تضعف التحالف بين ضفتي الأطلسي، دفع الإدارة الجمهورية باستمرار نحو زيادة الإنفاق على التسليح والأمن سيضع برلين في دائرة الضوء بشكل خاص، كما أن الأزمة الحالية لا تساعد الحكومة على تعزيز موقع ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وانهيار التحالف، جاء بعد إقالة شولتس لوزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حول الملف الاقتصادي، وداخلياً يتعرض المستشار أولاف شولتس لضغوط من المعارضة المحافظة، وأيضاً من قبل أهل الاقتصاد والصناعة.

ونشرت صحيفة الجارديان أن ألمانيا ستواجه فترة من عدم الاستقرار تحت حكومة أقلية ضعيفة، مشابهة لما حدث في فرنسا بعد حسابات ماكرون الخاطئة في الصيف الماضي، وهذا ليس مثالياً في وقت يخطط فيه دونالد ترامب لإعادة تشكيل السياسة الغربية تجاه أوكرانيا والتشويش على الاتحاد الأوروبي في قضايا التجارة، وفي لحظة حاسمة يتباطأ محرك التكامل الأوروبي بين ألمانيا وفرنسا، في عالم متعدد الأقطاب، حيث تتفكك عقائد التجارة الحرة القديمة، يمثل نهج شولتس مفترق طرق بالنسبة لألمانيا.