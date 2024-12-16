اليوم السابع
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أمريكا تكشف تفاصيل تواصلها مع هيئة تحرير الشام في سوريا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 09:00 م
أمريكا تكشف تفاصيل تواصلها مع هيئة تحرير الشام في سوريا بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت: "أهم النقاط التي بحثتها واشنطن مع هيئة تحرير الشام هي المساعدة في العثور على الأمريكي أوستن تايس ومبادئ الانتقال في سوريا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إفادة صحافية، أن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي تعرَّض للاعتقال أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.
 
 






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